O novo passo de Lula para vencer batalha no Congresso

O governo Lula liberou, nesta segunda-feira, 22, 10% das emendas parlamentares previstas no Orçamento de 2023. Isso acontece a apenas dois dias da votação do novo arcabouço fiscal.

Comemorado como uma vitória internamente, a movimentação foi costurada pela contestada ala política da terceira gestão Lula, mas ajudará na aprovação do novo “regime fiscal sustentável”.

Desde a derrota do governo nas alterações no marco do saneamento e a vitória na paridade salarial entre homens e mulheres no início de maio, essa é o assunto mais repetido em Brasília.

O regime de urgência já foi alcançado, mas a aprovação do arcabouço fiscal em si será o grande teste para Lula, comprovando se o presidente conseguiu ou não formar uma base no Congresso.

