O novo grande negócio que envolve reflorestar a Amazônia

Giro VEJA – terça, 13 de agosto

As caixas-pretas do desastre aéreo e a fala de Campos Neto sobre juros

A Força Aérea Brasileira confirmou na tarde desta terça-feira, 13, que as caixas-pretas do avião que caiu e deixou 62 mortos em Vinhedo gravaram "com êxito" os registros de voz e dados da aeronave. O desastre aéreo e a fala do presidente do BC são os destaques do Giro VEJA.