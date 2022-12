O novo golaço de Lula com grande jogada de sua equipe

No mesmo dia em que o IBGE divulgou que a extrema pobreza no Brasil bateu recorde e saltou 48,2% entre 2020 e 2021 com a pandemia da Covid, a equipe de transição do presidente eleito Lula marcou um golaço ao anunciar que vai propor um aumento real no salário mínimo dos brasileiros.

A equipe deve enviar proposta de um salário mínimo de R$ 1.320 a partir do ano que vem. Se o valor for aprovado pelo Congresso, essa será a primeira vez que o salário terá aumento real desde o início da pandemia. No governo Bolsonaro, os reajustes apenas cobriram a inflação, sem aumento real.

O atual governo havia enviado uma proposta de R$ 1.302 para o salário mínimo em 2023, 18 reais a menos do que deseja o presidente eleito.

A diferença é um grande avanço considerando que o aumento real do salário foi uma das promessas de campanha de Lula, além do pagamento do Bolsa Família que está sendo arquitetado por meio da PEC da Transição.

Lula, agora, segundo apurou a coluna, deve ressaltar a importância do Congresso Nacional para construir essas vitórias de um governo que já governa antes mesmo de entrar no poder.

Às vésperas do início do mandato, a equipe de Lula já consegue construir acordos com o Congresso melhores que Bolsonaro, numa prova de que a política no país voltou a se normalizar depois de anos de extremismos e conflitos.