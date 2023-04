O novo fogo amigo contra Haddad dentro do PT

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem tido uma vida fácil, especialmente quando se trata de suas decisões relacionadas ao futuro da economia do país, sua função no governo Lula. Filiado há décadas ao Partido dos Trabalhadores (PT), Haddad tem enfrentado resistência da base partidária e aliada em relação ao arcabouço fiscal.

O novo bombardeio público veio de Lindbergh Farias, militante histórico do PT e atual namorado da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Em entrevista concedida à jornalista Catia Seabra, o deputado federal pelo Rio de Janeiro comparou a proposta do ministro a uma tentativa de pacto com o diabo, “eu me lembro do ‘Grande Sertão: Veredas’, em que Riobaldo tenta vender a alma ao diabo e o diabo nem responde. É mais ou menos o que está acontecendo com o arcabouço”, afirmou o político.

Tanto Lindbergh Farias, quanto Gleisi Hoffmann, defendem que o momento econômico do Brasil necessita de mais gastos públicos, mesmo que a conta já tenha alcançado a casa dos trilhões, atacando frequentemente a proposta que serve como alternativa ao teto de gastos, aprovado durante o governo Temer.

O arcabouço fiscal de Haddad prevê zerar o primeiro déficit do Brasil em até dois anos. A receita para conquistar tal feito seria aumentar a arrecadação em cerca de R$ 150 bilhões e limitar o aumento com gastos públicos em 70% da receita obtida no ano anterior, aplicando um teto de 2,5% e um piso de 0,6%.

Entretanto, a aprovação não será fácil. Na entrevista, Lindbergh Farias já adiantou que a bancada do partido vai “tentar fazer alterações, emendas, para melhorar o projeto e para atenuar riscos de cometer um erro de fazer ajuste fiscal no cenário de desaceleração econômica”, e que “rever a meta de déficit primário zero é fundamental”.

É importante ressaltar que o ministro já foi utilizado pelo PT em situações diversas, que colocavam a sua carreira política em cheque. Disputou o cargo a presidência quando Lula não estava elegível, disputou o governo do estado de São Paulo mesmo com poucas chances de vitória e ainda perdeu a reeleição municipal de São Paulo. Ou seja, o histórico de fidelidade ao partido não foi suficiente para que essas divergências fossem resolvidas internamente, com o deputado carioca afirmando ter se surpreendido negativamente com Haddad “porque estão vendendo um discurso que o Lula está comprando”.

As afirmações de Lindbergh, que parecem carregar a opinião de parte significativa da bancada do PT, revelam o clima de tensão e divergências que o governo terá que enfrentar caso queira aprovar a proposta como foi anunciada.

PS – Vale ressaltar que, caso o ministro Fernando Haddad conquiste o feito de zerar o déficit primário, gravará definitivamente seu nome como um dos presidenciáveis nas próximas eleições.