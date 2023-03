O novo e surpreendente gesto de Tarcísio de Freitas para Lula

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fez um novo gesto político em direção ao presidente Lula, agindo contra a velha cartilha radical do bolsonarismo.

Egresso do grupo extremista de direita, o ex-ministro do Planejamento de Jair Bolsonaro já havia tido um comportamento exemplar quando as fortes chuvas atingiram o litoral norte do Estado.

Assim como Lula, Tarcísio agiu de forma republicana desde o minuto 1 daquela tragédia recente, que ceifou a vida de 65 brasileiros. Os dois não deixaram a ideologia atrapalhar o que importava ao país.

Naquele momento, a dobradinha do governador e do presidente, atuando de forma conjunta para ajudar as vítimas, incomodou pessoas próximas a Bolsonaro e o próprio ex-presidente.

Agora, Tarcísio concedeu a Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo logo a José Múcio Monteiro, o ministro da Defesa do governo petista que está mexendo no vespeiro bolsonarista das Forças Armadas.

“Essa é uma justa homenagem a quem nos estendeu a mão quando mais precisamos. Agradecemos muito o apoio do Ministério da Defesa nesse desastre. Tivemos uma atuação eficiente e coordenada para atender a população e o grande vencedor foi o cidadão, que se sentiu amparado naquele momento de dificuldade”, afirmou o governador de São Paulo.

A homenagem é justa, mesmo. As retaliações do bolsonarismo, nem tanto. Não será fácil — ao menos para essa turma radical — compreender uma homenagem a um ministro que está, como revelou a coluna, atacando o grande mal de Bolsonaro (entenda aqui).

Mas é assim que se constrói um país: trabalhando e deixando as divergências políticas de lado assim que as eleições acabam.