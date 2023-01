O novo e importante respaldo do Supremo às decisões de Alexandre de Moraes

A corte do Supremo Tribunal Federal (STF) deu – mais uma vez – aval para a forma como Alexandre de Moraes conduz suas investigações e toma decisões contra o bolsonarismo.

Vivendo fase de enorme prestígio em Brasília, o magistrado já recebeu o apoio de seus pares em vários momentos – o mais importante deles quando se discutiu a constitucionalidade do inquérito das fakenews.

O processo nasceu para averiguar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a “honorabilidade e a segurança” da corte, mas foi iniciado sob total desconfiança da opinião pública, que via na apuração certa arbitrariedade.

Não havia.

Assim como agora não há.

Uma das discussões atuais é sobre o fato de Alexandre de Moraes ter afastado o governador eleito do DF, Ibaneis Rocha, do cargo sem um pedido formal do Ministério Público Federal ou de algum parlamentar, por exemplo.

Ora, se o ministro não tivesse feito nada – assim como o próprio Ibaneis, que foi omisso – após os absurdos e vergonhosos ataques de domingo, 8, é que seria um problema. Ibaneis não tem condições de governar o Distrito Federal e comprovou isso.

Nos últimos dias, entretanto, o plenário da corte respaldou não só o afastamento do governador do DF, como a determinação da prisão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e a proibição de bloqueio de vias públicas.

Muito bem, STF.