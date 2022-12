O novo e certeiro tiro de Moraes contra seguidores de Bolsonaro

Ao determinar a prisão de dois influencers bolsonaristas por participar de manifestações golpistas contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acerta novamente os seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Mais um tiro certeiro.

Nos últimos dias, Moraes atuou em várias frentes para tentar desmontar os braços e as pernas do extremismo de direita que nasceu no Brasil. O objetivo do ministro é chegar na “cabeça” do movimento e descobrir quem está por trás das manifestações e das tentativas de ataque contra a democracia.

No início de dezembro, por exemplo, Moraes ordenou a prisão de um empresário e o afastamento de um prefeito pelo envolvimento com os protestos que defendem o fechamento do STF e um golpe das Forças Armadas.

Nesta semana, a prisão de George Washington acendeu um alerta de que os extremistas estão dispostos a criar o caos inclusive com bombas, rifles e fuzis para impedir a posse de Lula.

Agora, Moraes chega a influencers que propagam informações, alimentando esse pensamento extremista e terrorista. Por meio de canais que são bombados pela extrema-direita, os influencers fazem o “serviço sujo” de inflamar a população para ir às ruas e atacar a democracia.

Um dos alvos do mandado de prisão de Moraes, o influencer Bismark Fugazza, afirmou durante uma audiência no Senado que “o ladrão não sobe a rampa”, numa referência à posse de Lula.

O outro influencer, Oswaldo Eustáquio, chamou o pedido de prisão de “vingança” de Moraes e afirmou à Folha que a decisão foi tomada porque ele fez uma denúncia contra o ministro na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Mais uma vez, Moraes trabalha para sufocar o bolsonarismo. E, mais uma vez, os extremistas usam teorias da perseguição sem sentido para se justificar. O cerca está se fechando. A expectativa é que o ministro consiga, em breve, descobrir quem é a cabeça por trás de todos esses crimes contra o país.

* Esta coluna coloca tiros nos títulos como um retrato crítico do nosso tempo. Mas é contra o armamentismo.