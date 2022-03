O novo aceno da OAB para Fux e Aras

Na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e do procurador-geral da República, Augusto Aras, o novo presidente da OAB, Beto Simonetti, afirmou em sua cerimônia de posse, nesta terça-feira, 15, que “a independência do Judiciário é valor sagrado para o Estado de Direito” e que tem “convicção da necessidade de independência funcional para o Ministério Público”.

A declaração é um aceno de que a atual gestão da entidade evitará atritos com as demais carreiras jurídicas, que volta e meia têm desentendimentos. Desde que assumiu o cargo formalmente, em 1º de fevereiro, Simonetti tem dito que quer fazer uma gestão focada no dia a dia da advocacia e, por isso, quer portas abertas com todos os atores institucionais.

No discurso, ele ainda fez menções elogiosas a entidades de juízes –as associações dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe)– e as de promotores e procuradores –as associações nacionais dos Membros do Ministério Público (Conamp) e a dos Procuradores da República (ANPR).