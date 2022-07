O novo absurdo da Funai no caso Bruno e Dom

A Defensoria Pública da União (DPU) precisou entrar nesta segunda-feira, 4, com um pedido na Justiça para que a Fundação Nacional do Índio (Funai) cumpra integralmente decisão judicial anterior, relacionada à segurança de seus próprios servidores e de indígenas no Vale do Javari, onde Bruno Pereira e Dom Philips foram assassinados.

Trata-se de mais um absurdo da Fundação na gestão do presidente Marcelo Xavier. O indigenista e o jornalista foram mortos, esquartejados e seus corpos foram ocultados no mês passado na região amazônica.

Nesse contexto de violência, a Defensoria ainda tem que exigir a garantia de que uma decisão judicial – que determinou o envio de forças de segurança para garantir a integridade física dos servidores da Funai e dos povos indígenas no Vale do Javari – seja cumprida.

Como informado pela coluna, as bases de proteção da Funai foram constantemente atacadas, incluindo a principal delas, que serve de proteção a índios isolados na Amazônia.

No pedido, a DPU reproduz fala recente da indígena Sandra Mayoruna para parlamentares por ocasião da ida à região do Vale do Javari de uma comitiva da Câmara e do Senado:

“Eu queria falar para vocês que são homens das leis, que mudam as leis, escrevem as leis, então por que vocês não escrevem para que nossa terra seja protegida? Estamos sofrendo demais com a morte de Bruno e do jornalista, foi um impacto muito grande, está muito complicado. […] Nós temos a terra demarcada, mas parece que aqui está abandonado.”

O pedido é assinado pelo defensor público Renan Sotto Mayor de Oliveira e foi enviado à Justiça Federal da região.