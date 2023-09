O movimento importante de Lula e Biden contra a extrema-direita

Os presidentes Lula e Joe Biden fizeram um movimento político importante nesta quarta-feira, 20, para conter o avanço da extrema-direita – leia-se bolsonarismo e trumpismo – no Brasil e nos Estados Unidos.

Integrantes da comitiva do petista na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, confirmaram à coluna que o “Coalizão Global pelo Trabalho” é, além de um movimento por mais liberdade sindical, uma busca por recuperar o espaço perdido tanto pelo PT quanto pelo partido democrata com parcela da classe trabalhadora.

Na visão dos dois partidos, a esquerda perdeu uma fatia importante do discurso que mantinha os trabalhadores alinhados com pautas mais progressistas. Uma parte da classe média acabou por abraçar o discurso antipolítica da extrema-direita nos dois países.

“Vivemos um momento da geopolítica em que as oportunidades estão se fechando, a democracia está se fechando, e os setores extremistas tentam interditar as portas do debate político. A parceria do Brasil com os Estados Unidos é estratégica”, afirmou Lula.

“A democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas tentem ocupar um espaço no mundo inteiro”, completou o presidente brasileiro.

A Coalizão Global pelo Trabalho organizará ações conjuntas para melhorias nas condições de empregos no Brasil e nos Estados Unidos.

