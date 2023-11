O movimento de Lula que provoca irritação em setores do PT

Giro VEJA - 6 de novembro

Haddad fala em transparência e parceria entre poderes para déficit zero

O ministro da Fazenda afirmou nesta segunda-feira que o resultado fiscal do país “não depende do desejo do presidente da República” ou “vem da cabeça do ministro”. Fernando Haddad diz que é um trabalho de parceria. O debate sobre o déficit zero, a falta de energia em 500 mil casas na região metropolitana de SP após temporal e a situação na Faixa de Gaza são os destaques do Giro VEJA.