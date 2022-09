O maior erro de Bolsonaro na ONU 

O presidente resolveu transformar a tradicional participação brasileira na Assembleia-Geral da ONU em palanque eleitoral para atacar Lula, o PT, a imprensa brasileira e até a internacional, que tem mostrado, por exemplo, os inúmeros retrocessos ambientais do seu governo, recordista de desmatamento nos últimos 10 anos.

Abrindo o importante evento internacional, como ocorre todos os anos, o Brasil bolsonarista levou também o radicalismo da extrema-direita para o púlpito, criando alguns constrangimentos. Um deles, o de dizer que combate a “ideologia de gênero” para preservar a família, numa estratégia política para falar aos eleitores mais conservadores brasileiros.

Ou seja, escolheu falar à sua bolha em vez de se dirigir ao mundo.

Mas o pior momento foi a mentira sobre a “produção doméstica de vacinas” – que deveu-se na verdade a esforços de João Doria – e a luta do governo federal para “salvar vidas” na pandemia, segundo a versão do presidente da República.

Isso, após o mundo inteiro se chocar com declarações dele mesmo, Bolsonaro, minimizando a dor dos doentes em fase terminal, fazendo chacotas dos sintomas mais pesados e até a cruel imitação de falta de ar enquanto pacientes morriam sem oxigênio.

Candidato à reeleição que patina nas pesquisas, Bolsonaro também pintou um Brasil bem diferente do que vemos hoje. Para Bolsonaro, apesar da maior crise sanitária do último século… o país está em plena recuperação econômica. “Emprego em alta, inflação em baixa”, disse o presidente.

Lembrou que o país teve, de fato, deflação em alguns meses deste ano, e que o Auxílio Brasil atendeu 68 milhões de brasileiros ou um terço da população – número inflacionado de beneficiários, sem contar o fato de que o Congresso aprovou um valor mais alto que o governo propôs dar.

Continua após a publicidade

Bolsonaro também afirmou que o preço da gasolina baixou muito. Parecia até que a Assembleia-Geral da ONU é o lugar onde todos os chefes de Estado fazem detalhados balanços de governo.

Ao atacar Lula, seu adversário nesta eleição, disse que ele foi condenado em três instâncias, mas não lembrou que todas elas foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Disse que enquanto a esquerda roubou, seu governo extirpou a corrupção sistêmica no Brasil. Também não lembrou dos escandalosos casos de corrupção no Ministério da Educação e do Meio Ambiente bolsonarista.

Aliás, foi quando tratava da política ambiental que o presidente atacou os jornalistas brasileiros e estrangeiros dizendo que “80% da floresta amazônica está intocada, ao contrário do que divulgam a grande mídia nacional e internacional”.

“Em matéria de Meio Ambiente, exemplo”, sentenciou. Também mostrou-se orgulhoso de outra mentira, a de que o país é referência no combate “a violência contra mulheres”, enquanto ele mesmo ataca inúmeras delas, inclusive as jornalistas, com seu discurso belicoso e covarde.

O amante da ditadura brasileira que fechou o Congresso, trocou ministros do Supremo, cassou o habeas corpus, censurou a imprensa – torturou, matou e ocultou cadáveres de opositores – se disse um defensor das liberdades, inclusive as religiosas e as de expressão.

Mais uma vez, fez comparações do seu governo com a Venezuela para tentar mostrar as mazelas e o “perigo” do comunismo que nos cerca, como se fosse verdade. Disse que, sob seu governo, eles têm sido acolhidos e recebido oportunidades de recomeçar a vida, com novos empregos.

Ou seja, ao fim e ao cabo, o presidente não só usou o velório de Elizabeth II de forma vexaminosa para fazer comício eleitoral, mas também o mais importante local para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta.