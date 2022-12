O maior acerto de Lula no novo anúncio dos ministros

Quando a coluna apontou, em maio, que Lula e Marina Silva precisavam se (re)conhecer, já sabia que as semelhanças entre os dois poderiam fazer muito bem para o Brasil.

Nesta quinta, 29, ao anunciar Marina como a próxima Ministra do Meio Ambiente, Lula demonstra a sabedoria que se espera de um Presidente da República.

Marina é uma das figuras políticas mais respeitadas pela comunidade internacional e seu trabalho em prol do meio ambiente é reconhecido não só por brasileiros, mas ao redor do mundo.

De 2003 a 2008, enquanto foi ministra do governo Lula, as taxas de desmatamento no Brasil chegaram aos menores índices e o país chegou muito perto de ser a potência ambiental que sempre teve a chance de ser e nunca foi.

Através de sua competência, Marina conseguiu realizar o melhor desempenho – os seis anos que marcaram para sempre o país – naquilo que se chama de desenvolvimento sustentável. E ela não ficou parada no tempo. Modernizou-se.

Como bem disse o observatório do clima, ela terá que ser ela mesmo e outra. Pois será!

Também nesta quinta, Lula oficializou o nome de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. A coluna já tinha afirmado que a escolha é um golaço e Tebet tem tudo para ser uma grande ministra. A frente ampla que elegeu Lula finalmente aparece e fortalece o time do novo presidente.

Após os anúncios de hoje, a equipe de ministros de Lula está completa. O presidente eleito conseguiu a diversidade que buscava e tem 11 mulheres em cargos essenciais para o país.

As expectativas para os próximos quatro anos são as melhores. Aos poucos, os brasileiros vão descobrindo o que o novo governo pretende fazer. No que depender do empenho de Marina e Tebet, o futuro será muito positivo.