O maior acerto de Lula após os atos terroristas de seguidores de Bolsonaro

Sabe-se agora que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou a decisão correta ao não aceitar a sugestão de decretar uma Garantia da Lei da Ordem, a chamada GLO, que daria poderes aos militares na ordem pública após os ataques terroristas do último domingo, 8, dia da infâmia.

Lula optou pela intervenção federal no DF para mostrar à população que o poder civil organizará o Estado brasileiro após as forças de segurança pública se mostrarem incapazes de conter os ataques terroristas contra as sedes dos Três Poderes.

Com o mesmo intuito, Lula articulou – com a ajuda do governador do Pará Helder Barbalho – uma reunião com os chefes do Legislativo e do Judiciário e os 27 governadores. Depois da reunião, desceu a rampa, tomada pelos golpistas no dia anterior, com todas essas autoridades civis.

A GLO não é a tomada de poder pelas Forças Armadas, é apenas um recurso usado pelos poderes em caso de crise interna. Porém golpistas, inclusive alguns fardados do Exército, Marinha e Aeronáutica, gostariam que isso fosse usado para dizer que os militares são os únicos em condições de manter a lei e a ordem no país.

O que o presidente Lula quis mostrar com a intervenção federal é que o poder civil tem toda a capacidade de reestabelecer a normalidade. Lula evitou, assim, um estrago ainda maior do que o provocado pelos ataque dos golpistas à República.

