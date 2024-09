O livro que ensina a lidar com o diagnóstico do autismo

O impacto gerado pela descoberta do autismo é o tema do livro “Autismo: quando o diagnóstico chega”, que reúne depoimentos de especialistas de diversas áreas e relatos de pessoas que vivenciam o problema na família. O lançamento do segundo volume da obra ocorre hoje, na livraria da Vila, em São Paulo, a partir das 18h30.

Cada vez mais presente na vida das famílias, o diagnóstico do autismo cresceu 48% entre as crianças matriculadas nas escolas do país, entre 2022 e 2023, de acordo com o Censo Escolar.

Co-autores de um dos capítulos da obra, que tem coordenação editorial de Andrea Lorena Stravogiannis, os contadores Joaquim Bezerra e Ana Claudia Bezerra contam como lidam com o autismo de seu filho André, de dez anos.

“É preciso primeiro aceitação da família e depois compreender qual o tratamento adequado. É essencial que os familiares busquem apoio e orientação profissional para lidar com os desafios”, afirma Joaquim.

A partir das experiências relatadas na obra, editada pela Liberare Books International, interessados no tema podem obter mais informações, além de conhecer histórias inspiradoras.