O recado importante da pesquisa Datafolha para Lula e Bolsonaro

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, 18, deu vários recados importantes para os candidatos à Presidência da República, em especial para Jair Bolsonaro e Lula, que lideram a disputa.

Para o atual presidente, a notícia de avanço nas intenções de voto foi muito bem recebida. No entanto, Bolsonaro ainda não conseguiu falar com os mais pobres e já deve ter percebido que o Auxílio Brasil não resultou em tantos votos com se esperava.

Aquela “colheita” que a equipe do presidente queria ter em agosto vem com uma força bem menor entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos.

Nessa faixa do eleitorado, que corresponde a 51% da amostra do Datafolha, Lula vence com 54% dos votos contra 23% de Bolsonaro. Uma distância significativa de 31 pontos percentuais que dificilmente será revertida até o dia 2 de outubro. Mas Bolsonaro pode melhorar seu desempenho e vai precisar de uma nova estratégia para isso.

Entre os eleitores que ganham entre dois e cinco salários, o presidente tem motivos para comemorar: ganhou sete pontos percentuais em relação à pesquisa de julho. Agora, Bolsonaro tem 32% contra os 47% de Lula nesse segmento, que corresponde a um terço da amostra do Datafolha.

A explicação dos analistas é que a queda do preço da gasolina está sendo sentida nesse segmento que tem carro e tinha dificuldade de encher o tanque.

Mas não é só o presidente que precisa rever sua estratégia. Lula também pode melhorar seu desempenho para frear os avanços de seu principal adversário. Um dos pontos mais importantes da pesquisa para o petista é a informação de que 52% dos eleitores nunca confiam em nada do que Bolsonaro diz. Considerando o quanto o presidente tem falas contraditórias e extremistas, Lula pode usar isso como um trunfo para conquistar votos.

Outro ponto muito positivo para Lula é seu desempenho entre os eleitores que se autodeclaram pretos e seu crescimento entre os que ganham mais de dez salários. Entre os pretos, o petista tem 60% contra 19% do presidente. Já entre os mais ricos, Lula ganhou sete pontos desde a última pesquisa e agora tem 40% contra os 43% de Bolsonaro.

A pouco mais de 40 dias do primeiro turno das eleições, Lula e Bolsonaro precisam ser estratégicos. O petista tem larga vantagem entre os mais pobres, na região Nordeste e tem uma rejeição menor do que seu principal adversário. Já o presidente ampliou sua distância entre os evangélicos, está crescendo em São Paulo e vai precisar de mudanças para chegar aos mais pobres.