O impacto do áudio do ministro do TCU nas redes

O áudio vazado com fala de conteúdo antidemocrático do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, movimentou as redes sociais e gerou mais de 1,2 milhão de interações no Twitter entre o domingo, 20, e o meio-dia desta terça-feira, 22.

O levantamento da Vox Radar leva em conta posts com menções a Nardes e ao TCU, além dos compartilhamentos, comentários e likes gerados por eles. Do total de interações, quase 40%, equivalente a 470 mil, ocorreram em publicações que citam o ministro e a corte junto aos termos ‘golpe’ ou ‘golpista’.

O maior pico de repercussão do tema ocorreu no começo da tarde da segunda, com a propagação do conteúdo do áudio. Outro pico ocorreu à noite, quando houve a divulgação do afastamento de Nardes do seu posto por conta de uma licença médica.