O impacto da morte de Joca na Gol, um mês depois

Após um mês da morte do cão Joca, que foi transportado para o destino errado pela Gol e morreu, é possível dizer que o episódio teve um impacto negativo na imagem da companhia. O principal indicador desse prejuízo reputacional é a Bolsa de Valores, onde a Gol opera em constante baixa há um longo período.

No dia em que o episódio ficou público, as ações da empresa despencaram 8%. Desde então, há uma oscilação pequena nos valores para cima e para baixo, demonstrando dificuldade de retornar ao já péssimo resultado anterior ao episódio.

A Gol está em recuperação judicial nos EUA e divulgou um prejuízo de R$ 1,1 bilhão no 4º trimestre de 2023. Com o episódio de Joca, diversos protestos foram organizados em todo o Brasil contra a empresa, que também é alvo de outros procedimentos, como um pedido de indenização de R$ 10 milhões para o tutor do cão.

Junta-se a tudo isso a crise de reputação da Boeing, fabricante dos aviões-símbolo da Gol, devido a onda de acusações feita na internet sobre uma suposta insegurança das aeronaves. A Boeing também tem sofrido baixas na bolsa.