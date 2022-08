O impacto da disputa Lula x Bolsonaro na eleição de São Paulo

Os três principais candidatos ao governo de São Paulo, maior colégio eleitoral do país e também dono do maior PIB estadual, dão pesos diferentes ao Estado que querem governar em seus discursos.

A coluna analisou as falas de Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) nas convenções em que suas candidaturas foram oficializadas. O levantamento é representativo da influência que o projeto nacional dos partidos surte na eleição estadual.

O candidato que mais vezes citou “São Paulo” foi o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. Ele discursou por 17 minutos na convenção, que ocorreu em 30 de julho, e mencionou o nome do Estado 35 vezes e “Brasil” apenas 1 vez.

Diferente dos adversários, Garcia e seu partido não conseguiram lançar ou apoiar uma chapa até agora competitiva ao Palácio do Planalto – o PSDB anunciou a senadora Mara Gabrili como vice de Simone Tebet (MDB), que tem 2% nas pesquisas de opinião, ainda sem ameaçar os líderes.

Tarcísio de Freitas discursou no evento de seu partido também no sábado, 30 de julho. Falou por 14 minutos, citou o Estado 15 vezes e o país cinco vezes. Tarcísio divide, em São Paulo, palanque com Jair Bolsonaro (PL), cuja reeleição ao Planalto é prioridade para seu grupo político.

Haddad discursou na semana anterior, no dia 23 de julho, na convenção do PT. Ele falou por 11 minutos, citou o Estado nove vezes e o Brasil seis vezes. Assim como Tarcísio, Haddad divide o palanque com Lula (PT), cuja eleição ao Planalto também é prioridade para o partido.

