O histórico pedido de desculpas que as Forças Armadas estão negociando

Apesar de algumas poucas falhas até aqui no contraponto a Bolsonaro, Lula tem sido bem sucedido em seu trabalho de tentar acabar com a politização das Forças Armadas.

E esse contraste entre o petista e o líder da extrema-direita é muito importante. Histórico.

Sob o comando de José Múcio, o ministério da Defesa conseguiu costurar com as Forças Armadas a PEC que pretende proibir a permanência de militares na ativa caso eles disputem eleições.

Foram mais de mil candidatos de diversos partidos nas eleições passadas. Eles subiram em palanques, fizeram discursos, se impregnaram de ideologias e voltaram para os quartéis.

Revelada pela coluna, a proposta foi recentemente entregue à presidência.

Se for aprovada quando enviada ao Congresso, Múcio terá conseguido desconstruir uma parte do pior mal do bolsonarismo. Como aprendemos a duras penas, quartel não é lugar de política.

Agora, neste 31 de março, o comandante do exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, também prestando continência ao ministro da Defesa, ameaçou punir quem comemorasse o golpe de 1964.

Ao contrário dos últimos quatro anos, quando Bolsonaro exaltou a ditadura, este 31 de março de 2023 foi um passo em direção ao avanço civilizatório brasileiro.

Mas esse foi o ano 59 após o golpe de 1964.

A ideia – na marca de 60 anos do início da ditadura – será o de fazer um forte trabalho de conscientização da população sobre as mazelas do regime.

Se tentará costurar também – nos próximos meses – o tão esperado pedido de desculpas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para a sociedade brasileira. Para o país como um todo.

Se concretizado, será um dos mais importantes avanços civilizatórios da história do país.