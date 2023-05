O grande teste que Lula vai enfrentar esta semana

O principal desafio para o governo Lula nesta semana será a votação da Medida Provisória sobre a reestruturação da Esplanada dos ministérios. Ela foi editada para reorganizar as pastas após a saída de Jair Bolsonaro.

Mesmo com o maior engajamento do presidente Lula nos últimos dias, nada indica que a ala política do atual governo vai conseguir reverter o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, que perderam importantes atribuições.

E mais: o deputado Isnaldo Bulhões, relator da MP na Câmara, diz que construiu o relatório em contato estreito com os ministros Rui Costa, Alexandre Padilha e Esther Dweck – isso, para evitar que o governo alegue que foi surpreendido pelas alterações.

Diante desse quadro, como evitar uma nova derrota da atual gestão federal no parlamento?

A ideia – acertada com o próprio Lula – é reagir o quanto antes para restabelecer, após a votação da MP todo poder das duas pastas. Ou… ao menos recuperar parte delas.

Para isso, o primeiro plano é voltar a carga nas negociações com o centrão, que tem estado bem mais arredio ao PT após os anos Bolsonaro.

Lula também está usando o fato de que outras MPs – editadas nos primeiros dias de governo – podem caducar após 4 meses de tramitação. Esse é o prazo máximo para a apreciação do Congresso.

As medidas tratam, em situações distintas, de tributações de combustíveis, do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e do Carf, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

É uma situação complexa na qual parlamentares alinhados com o governo serão novamente exigidos e testados, mas sem a garantia de que Lula terá base para evitar uma sequência de derrotas.

Mesmo com o governo Lula-3 completando cinco meses de vida na próxima quinta, 1º, tempo que, no Lula-1 e Lula-2, foi mais que suficiente para costurar uma base na Câmara e no Senado.