O grande presente de FHC para Doria na semana decisiva

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez mais um apoio público a João Doria, candidato do PSDB ao planalto, que testemunha o partido tucano mais rachado do que nunca – mesmo se contarmos os anos seguintes à sua fundação em 1988, quando nasceu de uma dissidência do então PMDB.

Acerta FHC. Mais uma vez.

E dá um grande presente para o ex-governador de São Paulo.

Doria ganhou as prévias partidárias de forma democrática e Fernando Henrique sempre esteve ao lado dos valores que são a base do estado de direito durante sua vida política.

O ex-presidente titubeou em 2018 ao bradar “nem PT, nem Bolsonaro”, e hoje se arrepende, mas o próprio Doria errou naquela eleição e pediu desculpas por apoiar o atual presidente, a quem depois chamou de “louco e psicopata”.

O que Doria tem passado no partido tucano, como afirmado aqui, nunca se viu.

Disputas internas por poder em legendas como o PSDB são comuns, mas o ex-governador de São Paulo viu Aécio Neves sair dos sombras para apoiar Eduardo Leite, que perdeu as prévias internas, mas seguiu em sua sanha antidemocrática por assumir o posto de candidato à presidência.

Como se isso não bastasse, Doria ainda testemunha o presidente da legenda, Bruno Araújo, debochar de sua candidatura ao cargo mais importante do país. “Ufa”, disse ele publicamente, ao ser acertadamente retirado por Doria da coordenação-geral da campanha.

É tanta confusão no ninho político mais conhecido do Brasil que Aécio agora diz que Bruno Araújo é o culpado de toda confusão, sendo ele mesmo, o político mineiro, um dos artífices do racha na cúpula do tucanato.

Neste último final de semana, como se sabe, enquanto o ex-governador de São Paulo tenta manter sua candidatura escrevendo uma carta na qual apenas pede que o resultado das prévias seja respeitado, Bruno Araújo convocou a Executiva Nacional para tentar mais um golpe.

Agora, o golpe dentro do golpe tucano.

Fernando Henrique Cardoso agiu certo ao defender Doria e pedir que o resultado das prévias seja respeitado.

Doria, inclusive, mostra viés de crescimento no momento certo, em meio a discussão com a emedebista Simone Tebet pela candidatura à presidência da terceira via – uma semana decisiva.

Mas é o PSDB mesmo que vai de mal a pior ao não respeitar o resultado da sua própria eleição interna – não é essa a social democracia que surgia do MDB há mais de três décadas.

Também não é à toa que o partido tem perdido relevância vertiginosamente nos últimos anos, desde a campanha a presidente de 2014.

Já são oito anos de decadência e contando…