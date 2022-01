O grande erro do PT no abaixo-assinado contra Alckmin

A notícia do abaixo-assinado organizado pelo diretório do PT do bairro do Butantã (SP) contra uma possível chapa de Lula com Geraldo Alckmin na disputa presidencial é um erro de estratégia que o partido deveria consertar o quanto antes.

O documento já tem mais de mil assinaturas e deve ser divulgado em outros estados para conseguir mais apoiadores. No entanto, a parceria entre Lula e Alckmin poderia trazer vantagens importantes na disputa deste ano.

Embora o ex-presidente Lula apareça com enorme vantagem nas pesquisas de intenção de voto, vencendo inclusive em primeiro turno em alguns cenários, a presença de Alckmin como vice traz uma série de benefícios que deveriam ser considerados pelos petistas.

Alckmin é um nome que tranquiliza o mercado financeiro num momento em que a economia brasileira ainda patina tentando se recuperar dos impactos da pandemia e os erros do governo Bolsonaro.

Além disso, o ex-tucano traria a candidatura de Lula mais para o centro, aumentando as chances de conquistar votos de eleitores desiludidos com Jair Bolsonaro ou daqueles que simpatizam com Sérgio Moro, mas que não têm confiança na atuação política do ex-juiz.

Como esta coluna apontou no fim de dezembro, a saída de Alckmin do PSDB após 33 anos de filiação e a aproximação com Lula foram movimentos certeiros do ex-presidente e que representam um ativo político forte numa candidatura conjunta.

Do ponto de vista pragmático, Alckmin na chapa de Lula ajuda o Fernando Haddad a se eleger governador de São Paulo, se houver uma combinação com o PSB e o Márcio França.

Talvez esse seja um bom momento para os petistas refletirem sobre o lado positivo de uma parceria entre Lula e Alckmin.

As pesquisas de hoje apontam um caminho, mas tudo pode mudar até outubro. Na disputa eleitoral polarizada que teremos, vai ser fundamental garantir o máximo de aliados que for possível.