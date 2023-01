O grande erro do ministro da Defesa de Lula nos ataques bolsonaristas

Duas horas antes dos atentados contra o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou a interlocutores que quer conversar mais com os militares e que – antes de qualquer movimento mais enérgico – é preciso acalmar os ânimos nas Forças Armadas.

Como mostrou a coluna, os antigos chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica – que rezam a cartilha golpista do bolsonarismo – passaram os comandos das forças dando claros sinais de insubordinação a Lula.

Todos esses movimentos políticos de generais têm alimentado o viés golpista de bolsonaristas contra as instituições democráticas. Este espaço tem alertado que o governo Lula perde tempo ao não enfrentar a politização da caserna. A hora é agora.

Neste domingo, 8, o terrorismo cometido por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou contornos de violência política, no ato de maior infâmia contra as autoridades constituídas desde a redemocratização.

Não por acaso, os golpistas moram em acampamentos em frente aos quartéis – cujos comandantes não condenam o extremismo – e saíram de lá para destruir as sedes dos três poderes da República.

Múcio já havia dado a pior sinalização ao tomar posse no ministério da Defesa há exatos sete dias.

“Aquelas manifestações no acampamento, e eu digo com muita autoridade porque tenho familiares e amigos lá, é uma manifestação da democracia. Eu acho que aquilo vai esvair e chegar até um ponto que todos queremos”, disse, com uma visão distante da realidade.

Estava completamente enganado. Momentos antes de o país ver uma tentativa de golpe cometida por esses vândalos da extrema-direita, Múcio dizia que só o que tem feito é tentar dialogar com as Forças.

A hora de conversar com os militares já passou há muito tempo. Chegou o tempo da punição exemplar, ministro!