O grande desejo de Lira que aumenta a tensão com Lula

Três ministros do governo Lula admitiram à coluna que 2024 será o ano mais difícil – e, por isso, também o mais desafiador – na relação com o Congresso Nacional.

O discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, com uma série de recados para a gestão petista, só aumentou a tensão entre os poderes, diante da extensa pauta do governo no Congresso nos próximos meses.

O político alagoano quer a cabeça de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, em troca da ajuda para a aprovação das matérias de interesse do governo.

Lira nega que esteja em busca de cargos, mas, segundo aliados, o desejo dele passa não só por ministérios (no plural mesmo).

Mas sim pelo apoio ao seu candidato na sucessão da Câmara, em 2025, quando ele não será mais candidato, e por seus planos eleitorais em 2026, mirando o Senado.