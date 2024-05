O grande alerta para Lula e o PT na nova pesquisa Quaest

A primeira pesquisa Quaest sobre a próxima eleição presidencial traz um importante alerta para o PT que não deveria ser ignorado. Ou seja, merece do partido um outro comportamento, diferente da atitude costumeira do partido de criticar pesquisas que não o favorecem.

Apesar de Lula figurar como o político brasileiro mais popular – o que não é nenhuma novidade -, 55% dos eleitores acreditam que o presidente não merece uma nova chance, depois desse terceiro mandato.

A coluna fez o dever de casa do bom jornalismo e foi ouvir lideranças petistas, que apontaram uma coisa importante: uma pesquisa feita tanto tempo antes da eleição não tem o mesmo peso porque os entrevistados estão falando de conjecturas.

Sim, é verdade.

Continua após a publicidade

Mas o recado permanece, mesmo que dois anos antes da próxima eleição presidencial: a maioria quer renovação, inclusive na centro-esquerda e na esquerda de Lula. A má notícia para esse lado do espectro político é que ninguém levanta a possibilidade de que Lula possa não ser um candidato à reeleição.

Isso é tratado como pecado nos círculos petistas. Por isso, nenhuma outra liderança pode crescer e rivalizar com o presidente Lula, que segue para tentar seu quarto mandato em uma das eleições mais acirradas da história.

Para a democracia não é bom ter quatro vezes o mesmo presidente, ou testemunhar quatro mandatos para o mesmo presidente. Além disso, Lula tem também uma grande rejeição.

Continua após a publicidade

A direita, por sua vez, ou seja, o outro espectro político, também tem desejo de renovação, ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, continue na frente das intenções de voto.

Mas também na direita se busca uma nova liderança, seja com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, seja com Ratinho Júnior, governador do Paraná ou a própria Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente.

O resumo da pesquisa é que sim, o país quer renovação ainda que permaneça polarizado. No campo da esquerda, Fernando Haddad, que é a liderança mais conhecida e reconhecida pelos eleitores nesta pesquisa, parece sempre com temor de colocar a cabeça de fora e ser atropelado por lulistas do PT. Não está fácil a próxima sucessão.