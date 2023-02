O grande acerto de Lula 

Reportagem da jornalista Cátia Seabra e de seu colega Thiago Rezende revela, neste sábado de Carnaval, que Lula tem desabafado a aliados sobre o maior temor do PT ao voltar ao poder: o surgimento de novos escândalos de corrupção.

É sabido desde o mensalão, em 2005, que o grande calcanhar de Aquiles está em escândalos como este. O mensalão manchou o primeiro mandato de Lula. Casos assim araram o solo político para o antipetismo. Mais tarde, ajudaram a germinar o bolsonarismo.

Pois bem.

O presidente, diz a reportagem, tem feito pedidos para que haja empenho na fiscalização e controle do governo. Também vem reforçando que todos têm responsabilidade no combate à corrupção.

Após decisão do Supremo que anulou as condenações de Lula no Petrolão – com a corte mostrando abusos da Lava Jato -, o presidente, que hoje é ficha limpa, deve mesmo fazer um esforço para evitar que um novo governo tenha casos como o da compra de apoio no parlamento em seus primeiro mandato.

Cobri o escândalo como repórter e as cenas de parlamentares e assessores no Banco Rural, caixa que ajudou a irrigar as “mesadas”, até hoje não são fáceis de esquecer.

Lula só tem um problema: fazer com que a ampla aliança de partidos (incluindo os do centrão) que compõem o seu governo entendam que o Brasil está farto desses escândalos.

São centenas de nomeações em empresas públicas feitas pelos mais diversos líderes partidários. Um mundo nebuloso e extremamente difícil de controlar.

Lula quer consolidar sua biografia de estadista em um terceiro mandato. E acerta ao se esforçar para evitar que novos escândalos de corrupção manchem novamente a imagem do PT.

Ou… atrapalhem o mais importante ato de sua trajetória política: a consolidação da democracia no Brasil após a ascensão da extrema-direita autoritária, que busca destruir os fundamentos da República.