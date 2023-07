O grande acerto de Lula na primeira troca de ministros

Prevista para iniciar em agosto, a primeira reforma ministerial de Lula 3 já teve um grande acerto.

Depois de uma longa negociação, o presidente confirmou, nesta semana, Celso Sabino no Ministério do Turismo.

O deputado federal do Pará agora dá a esperança de que o União Brasil possa finalmente votar “mais coeso” com o governo. É um bom quadro, que pode contribuir no Ministério do Turismo.

Além disso, Celso Sabino não tem o ônus de carregar a suspeita de proximidade com a milícia carioca. Como já comentado pela coluna, fatos mostraram uma ligação muito, mas muito grande de Daniela Carneiro com a milícia na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Bolsonaro, o inelegível ex-presidente, é o político ligado à milícia carioca. Não Lula.

Parabéns, Lula. Basta o fato de isso ter assombrado o seu governo por seis meses.

Como também já foi comentado por aqui, não dá para aceitar alguém no governo PT que tenha qualquer vínculo com o local onde nasceu o bolsonarismo. Até porque ele não foi totalmente derrotado, Barroso.

Continua após a publicidade

Siga