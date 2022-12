O gol de Lula no primeiro tempo do jogo mais importante após a eleição

A aprovação da PEC da Transição pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marca o primeiro gol de Lula e de sua equipe na principal disputa após o fim das eleições.

A aprovação da proposta é importantíssima para que o novo governo consiga manter o Bolsa Família em R$ 600, como Lula prometeu durante sua campanha.

O texto sofreu algumas alterações importantes, como a redução do valor que está fora do teto de gastos de R$ 175 bilhões para R$ 145 bilhões, mas a continuidade da tramitação é muito significativa para que a nova gestão comece com força no Congresso e, mais do que isso, com governabilidade.

Ainda falta a votação da PEC pelo plenário do Senado, que deve acontecer nesta quarta, 7, mas a vitória na CCJ já deixa o clima de otimismo mais forte entre os integrantes da equipe de transição de Lula.

Se for aprovada pelos senadores, a proposta segue para a Câmara, onde a equipe terá um novo trabalho de articulação em busca da aprovação rápida do texto.

Para Lula, será uma grande vitória a aprovação da PEC no Senado e na Câmara. Se, além disso, o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional o orçamento secreto, o presidente eleito terá um ótimo início de governo.

