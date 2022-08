O forte movimento orquestrado por Fachin e Pacheco contra Bolsonaro

Com as eleições se aproximando e a insistência do presidente Jair Bolsonaro de “duvidar” da segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o presidente do Congresso Nacional fizeram um movimento conjunto nos últimos dias em defesa do processo eleitoral brasileiro e, porque não dizer, da democracia.

Na quarta, 3, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, afirmou durante a abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre que dará posse aos eleitos pelas urnas eletrônicas. Num claro recado a Bolsonaro, o senador disse ter plena confiança no processo eleitoral, na Justiça Eleitoral e nas urnas.

No dia seguinte, na quinta, 4, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enviou mensagem a Pacheco agradecendo pelo pronunciamento em defesa da democracia.

Em uma mensagem lida durante o encerramento da sessão do TSE, Fachin disse: “os anais da história escreverão, no futuro, os nomes em uma das seguintes duas listas: uma com os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o presidente do Congresso Nacional, senador Pacheco, e outra com os cúmplices do populismo autoritário”.

O movimento orquestrado tem um significado importantíssimo. Pacheco representa o Poder Legislativo como presidente do Congresso. Fachin representa o Poder Judiciário num ano eleitoral, único período em que o TSE se torna a Corte mais importante do país.

É importante e simples.

Os Chefes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, se inserindo no grupo de defensores da democracia, deixam claro que não abaixarão a cabeça para o Chefe do Poder Executivo, que faz questão de liderar, em 2022, a lista daqueles que são cúmplices do populismo autoritário.