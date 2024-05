O forte mal-estar gerado por Lula e Boulos no TSE

O pedido de votos a Guilherme Boulos, feito pelo presidente Lula no ato do Dia do Trabalhador em São Paulo, gerou forte mal-estar no Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo a coluna apurou, a avaliação entre ministros da corte é a de que o mandatário petista errou na mão, abrindo sim a possibilidade de uma discussão sobre eventual infração eleitoral.

No caso, a propaganda antecipada.

Vejam, leitores, o que o presidente disse: “Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”.

A fala em favor do pré-candidato Boulos, que tentar liderar o projeto da esquerda em busca da prefeitura de São Paulo, levou os concorrentes do psolistas a imediatamente judicializarem o caso.

O prefeito Ricardo Nunes, principal concorrente, se disse “perplexo”. Junto com os outros nomes da disputa, fizeram pedidos à justiça e ao ministério público.

Mais importante e cobiçada capital do país, São Paulo é o terreno fértil para a nacionalização de uma eleição municipal.

O resultado do pleito na prefeitura paulista é sempre analisada com lupa por políticos, mirando a eleição federal seguinte – no caso, a que acontecerá. em 2026.