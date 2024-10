O fenômeno político que renasceu com as eleições municipais de 2024

Giro VEJA - segunda, 28 de outubro

Racha na direita, PT enfraquecido e avanço do centro marcam eleições

As eleições municipais deste ano foram marcadas pelo avanço da centro-direita, pelo enfraquecimento do PT e disputas internas dentro do campo conservador. O PSD de Gilberto Kassab foi o grande vencedor, com 885 prefeituras conquistadas. O MDB ficou logo atrás, com 853. Saiba mais no Giro VEJA.