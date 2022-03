O ex-ministro de FHC e Temer que acena para Lula

Ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique e ex-presidente da Petrobras do governo Temer, Pedro Parente concedeu uma entrevista ao GLOBO, publicada neste domingo, 7, em que diz que a alternativa para o país nas eleições de 2022 pode não ser a terceira via.

Parente deixou claro que a saída não é o atual presidente, mas sim “um governo com responsabilidade” que, segundo ele, conseguiria “atrair investimento”.

“O país tem uma oportunidade que talvez seja única, por conta do processo eleitoral, de que surja uma alternativa, e não estou falando de terceira via. É que surge a perspectiva de um governo que tenha responsabilidade do ponto de vista da gestão da economia, da política, das questões sociais e, principalmente, institucionais”, disse Pedro Parente.

Em outra resposta, ele ainda acrescentou a responsabilidade ambiental.

Dado que ele deixou claro que não estava falando de terceira via, Pedro Parente só podia estar falando de Lula, o líder absoluto das pesquisas eleitorais. Ele disse que o ex-presidente precisa apresentar sua plataforma e que ele, Lula, pode se mover para o centro.

Parente afirmou ainda que o petista tem base histórica na esquerda, mas pode haver um posicionamento “que procura mais apoio ao centro”. “Não vamos nos esquecer que o ex-presidente Lula tem 76 anos e, portanto, uma idade muito diferente daquela de quando começou a se candidatar à Presidência”.

Sobre Bolsonaro, Pedro Parente foi categórico que ele, o atual presidente, não é uma opção. “O atual presidente tem de maneira muito clara e expressa apresentado o seu ponto de vista. Portanto, diria que seria muito difícil para ele ter credibilidade para apresentar alguma coisa diferente do que tem feito”.

Parente disse que há uma clareza de como seria o governo Bolsonaro, mas falta clareza nas propostas de Lula.

O ex-ministro do governo Fernando Henrique e ex-presidente da Petrobras de Temer discorda também da ideia defendida pelo ministro Paulo Guedes, de que o Brasil pode ser um porto seguro neste momento, e atrair capitais, ou seja, se beneficiar com a guerra.

Hoje, Pedro Parente é sócio de uma empresa de investimentos, a EB Capital. “A gente não precisa disso para ser visto como um país onde vale investir. A gente depende muito mais do que faz aqui”.

O candidato vencedor, segundo ele, tem que mostrar que está comprometido com a “grandeza do país”

Sobre a guerra de Vladimir Putin… ele condenou fortemente. “Qualquer país que queira fazer o que a Rússia fez terá a História para lhe contar as repercussões na economia”.