O estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da PF

Giro VEJA - terça, 9 de julho

Investigação de caso das joias eleva temperatura no entorno de Bolsonaro

As investigações sobre as joias presidenciais de Jair Bolsonaro têm elevado a temperatura no entorno bolsonarista. Os ruídos vão desde queixas sobre perseguição política e até reclamações de oportunismo por parte de aliados do ex-presidente no que diz respeito a ambições eleitorais. Os desdobramentos do caso e o que se sabe até agora sobre o envolvimento de Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA.