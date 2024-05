O duro recado do Congresso a Alexandre de Moraes

Em sua última sessão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes disse acreditar que foi possível mostrar uma reação ao populismo digital extremista de direita que tentou solapar as bases da democracia nos últimos anos.

O ministro ainda afirmou que não é possível que a sociedade brasileira admita que haja continuidade no número massivo de desinformação com as deepfakes e notícias fraudulentas agora, segundo ele, fortemente anabolizadas pela inteligência artificial.

O magistrado também decretou que a sociedade brasileira venceu, referindo-se ao fato de que, apesar de todas as notícias falsas divulgadas nos últimos anos por esse populismo de direita, o estado democrático de direito permaneceu firme, com uma estaca profunda que não foi retirada do solo.

Todas essas declarações foram dadas por Alexandre de Moraes nessa última sessão do TSE, presidida por ele a dias do fim do mandato dele na corte.

Obviamente que Alexandre de Moraes tratava, nessas e em outras declarações, de Jair Bolsonaro e da acirrada eleição presidencial de 2022. Mas o Brasil de fato saiu vencedor na luta contra as fake news, como quis transparecer o magistrado?

Na mesma semana em que o ministro fez essas declarações, o Congresso Nacional manteve o veto de Jair Bolsonaro contra a criação do crime de disseminação em massa de desinformação.

Ninguém nega o serviço prestado por Moraes – inclusive a sua sucessora Cármen Lúcia na presidência do TSE afirmou isso em seu discurso. A verdade é que o “xerife” do STF combateu um grupo político que, em determinado momento, usava todos os braços do Estado contra a democracia.

Mas ninguém nega também que, apesar do avanço na luta contra as notícias falsas, há ainda uma parte importante da batalha a ser travada, até mesmo pela sinalização do Congresso Nacional nesta semana.

É preciso fazer a regulamentação das redes sociais, por exemplo, que as big techs conseguiram travar.

Em seu mandato, Alexandre de Moraes foi criticado por excessos em alguns momentos, mas é um fato que, sem ele, o país estaria muito mais dominado por notícias falsas do que está neste momento.