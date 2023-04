O dia D da reaproximação de Lula e o PT com os EUA

Após contestar o uso do dólar em transações internacionais e apontar que os EUA têm interesse em manter a guerra entre Russia e Ucrânia, o presidente Lula terá que retroceder.

Aliás, já começou.

O petista conversou com o presidente americano, Joe Biden. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conversou com o secretário especial do clima nos EUA, John Kerry, e eles acertaram importantes cifras para o meio ambiente.

Fato é que, como mostrou a coluna, os investimentos dos EUA voltados à recuperação da Amazônia na América Latina chegam à estratosfera de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5 bilhões.

Serão US$ 500 milhões (ou R$ 2,5 bilhões) depositados no Fundo Amazônia, destinado apenas ao Brasil.

Não é pouca coisa após Jair Bolsonaro, em seu mandato, rasgar dinheiro de outros países dispostos a ajudar na proteção da principal floresta do mundo.

Lula terá que recuar (ainda mais!) em suas críticas aos EUA. Podem apostar nisso, leitores.