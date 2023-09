O descontrole do general Heleno e a miragem de bolsonaristas na CPI

O general Augusto Heleno soltou palavrões em direção à relatora da CPI do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama. “Ela fala as coisas que acha que estão na minha cabeça. É para ficar puto, puta que o pariu”.

Só a declaração acima já mostra que o militar do Exército não tem controle sobre seus próprios sentimentos, ou controle sobre o comportamento social que deve a uma parlamentar ou ao Congresso Nacional.

Mas tem mais.

Revelou incompetência em sua gestão no Gabinete de Segurança Institucional.

Sobre os atos antidemocráticos bolsonaristas do dia 12 de dezembro, que vandalizaram a capital do país no dia da diplomação do presidente Lula, afirmou que soube pela televisão e que não tinha nada a ver com aquilo.

Continua após a publicidade

Se o GSI funcionasse corretamente, Heleno deveria ter sido informado que bolsonaristas tentaram invadir a Polícia Federal, em Brasília, e deixaram rastos de destruição perto do hotel onde o presidente eleito estava hospedado na ocasião.

O que aconteceu tem tudo a ver com a segurança institucional. Basicamente, o general admitiu uma falha.

Para os bolsonaristas da Comissão Parlamentar de Inquérito, contudo, Heleno está indo bem no depoimento.

Continua após a publicidade

O militar foi muito aplaudido por parlamentares da extrema-direita brasileira ao entrar para dar o depoimento e a cada momento que deu respostas arrogantes, grosseiras ou evasivas.

Trata-se de mais uma miragem negacionista. Ou de uma vitória de Pirro – das duas, uma.

Publicidade

Siga