O desabafo de um importante ministro de Bolsonaro, após derrota para Lula

Há muitos assuntos pendentes em áreas técnicas do governo Bolsonaro que os gestores não querem tocar adiante. Isso porque acham que as decisões, a partir de agora dependem, de Lula, o presidente eleito, e dos futuros ministros.

“Nem para conversar sobre as ideias que estávamos tratando eu me sinto mais em condições porque são decisões que não são mais minhas. Eu não posso mais me comprometer”, desabafou um dos ministros à coluna.

O ambiente dos setores mais moderados dentro deste governo de extrema-direita é admitido claramente, como me relatou esse importante integrante da administração.

“Eu estou chateado, achei que a gente ia ganhar e tinha boas propostas para o futuro”, afirmou o integrante do alto escalão. E é assim que eles estão vendo.

Claro que há a área mais radical do governo Bolsonaro, que tem sentimentos bem mais radicais. Estão com raiva mesmo. Ódio. E também com medo de retaliação, como afirmei nesta sexta-feira, 4, no programa Os Três Poderes, de VEJA.

É normal que, após a eleição mais polarizada e violenta desde a redemocratização, os dois lados sintam determinados sentimentos. Anormal é o país normalizar isso. O Brasil precisa urgentemente recuperar os valores Republicanos.

O lado perdedor admite a vitória, “coloca a viola no saco” e vai lamber as feridas, após uma transição democrática e transparente para o novo governo, que também deve ser Republicano e entender como agir sem gerar mais guerra política em um país ferido, que precisa de cicatrização.

Nesse aspecto, Geraldo Alckmin foi a melhor escolha mesmo porque sua postura serena desarma os adversários, até os mais raivosos. O pensamento deve ser o Brasil, e seu futuro! Sempre.

