O debate sobre transparência que vai reunir brasileiros na França

A transparência dos diversos níveis de governo e a participação da população na tomada de decisões do Poder Público, neste contexto de rápida transformação digital, é o tema da “9ª Jornada Acadêmica sobre Governo Aberto e Questões Digitais” – que reunirá pesquisadores e juristas brasileiros e de outras nacionalidades, no início de dezembro, na França.

Organizado pelo Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique (IMODEV), na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, o evento tem a direção dos professores Irène Bouhadana e William Gilles. A nova edição do evento acadêmico dará continuidade à discussão sobre os desafios dos governos abertos e digitais, com foco em uma abordagem ampla, internacional e multidisciplinar.

“O processo de governo aberto busca a efetivação da transparência, o incentivo ao engajamento cidadão e a colaboração na gestão dos temas que impactam diretamente a vida das pessoas”, explica Ricardo Sayeg, professor da PUC-SP e presidente do Instituto do Capitalismo Humanista.

De acordo com ele – que vai liderar a comitiva brasileira –, o debate também se voltará a questões jurídicas e éticas relativas ao desenvolvimento de novas tecnologias e da inteligência artificial. “A digitalização é um dos principais vetores dos governos abertos na sociedade da informação. Por esse motivo, as apresentações buscarão enfocar todas as dimensões do fenômeno.”