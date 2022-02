O ataque de Randolfe Rodrigues a Aras

O senador Randolfe Rodrigues, um dos expoentes do Congresso e com brilhante atuação na CPI da Covid-19, afirma que procurador-geral da República, Augusto Aras, não está só sentado em cima do relatório final da Comissão, mas “faz algumas medidas que assemelham-se a intimidação aos seus antigos membros”.

Segundo o senador, Aras pediu depoimentos do presidente da CPI, Omar Aziz, e do relator, Renan Calheiros, por conta de eventual vazamento na Comissão.

Depois, ainda tentou desarquivar um inquérito contra Renan Calheiros, que o ministro Edson Fachin, afirmou ser tempestivo a tentativa do Procurador-Geral da República.

“É clara e nítida a ação de perseguição e revanchista que ocorre dois dias após a entrega do relatório da CPI. Isso tudo me forçou na semana passada a anunciar que eu estava disposto a pedir a abertura de um processo de impeachment contra Aras no Senado”, diz Randolfe.

A coluna mostrou que Aras mostrou estar mudando levemente o curso de sua atuação, antes sempre subalterno ao governo.

De acordo com o senador, contudo, “são sinais ainda muito tímidos de que ele quer seguir no caminho do Ministério Público e ainda pesam sinais muito fortes de que ele é subalterno, continua servindo Jair Bolsonaro”.

“Os sinais ainda são muito contraditórios dos movimentos dele”, concluiu.

O parlamentar tem razão.