O arrependimento que deve consumir Bolsonaro

Nesta terça-feira, 16, ensolarada de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve que sair de casa mais uma vez para depor na Polícia Federal. Isso pode virar rotina daqui em diante porque são muitas as investigações que o envolvem de uma forma ou de outra. E elas não param de surgir.

Mas a desta terça é sobre o escabroso caso de um presidente que por não querer se vacinar no meio de uma pandemia global se vê envolvido em denúncias de fraudes de carteira de vacinação executadas por um major do Exército. E, pior, foi fraudada também a carteira da filha pequena.

É fácil imaginar que ele deve estar consumido de remorsos, e outro dia chegou até a admitir isso a aliados. Se tivesse se vacinado nada disso estaria acontecendo hoje. Aliás, se tivesse feito isso, estimularia seus seguidores a se vacinarem. Provavelmente, muita coisa teria sido diferente.

Teria sido tão mais simples tomar uma pequena picada no braço, sorrir para a foto e carimbar com legitimidade a carteirinha. Mas Bolsonaro preferiu o torto caminho do negacionismo, da fraude e da mentira. Hoje, amarga mais uma consequência nefasta desse seu ato.

O fato é que o Brasil pagou um preço ainda mais caro do que ir depor na Polícia Federal numa tarde de terça de sol na capital. O preço do Brasil foi pago em mortes que teriam sido evitadas se fosse outro o comportamento do então presidente da República.

