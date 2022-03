O aperto de João Doria, FHC e Serra em Eduardo Leite

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se perdeu.

Foi ouvir demais Aécio Neves e acabou isolado… exatamente como o próprio político mineiro está dentro do PSDB.

Vejam o que disseram um ex-presidente da República, um ex-governador de São Paulo e ex-ministro da Saúde, dois senadores, a família Covas… ufa… sobre a tentativa dele de passar a perna em João Doria e se viabilizar como candidato à presidência pelo partido.

O que disse Fernando Henrique Cardoso

“As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas”.

O que disse José Serra

“Como democratas, optamos por um processo de votação interna no PSDB com candidatos qualificados à presidência. Agora, há que se respeitar o resultado das urnas. Estou de acordo com

FHC”.

O que disse Izalci Lucas

“O PSDB foi único partido a realizar prévias para candidato à Presidência da República. Foi um processo democrático envolvendo dirigentes, parlamentares e ciliados de todo o país. Devemos respeitar o resultado, fruto da livre manifestação da maioria. É isso que nos fortalece”.

O que disse Mara Gabrilli

“Estou de acordo com FHC e José Serra. Democracia também é respeitar as decisões e procedimentos adotados pelo próprio partido. O PSDB optou pelas prévias e todos participaram dela. Seu resultado deve ser mantido e respeitado”.

O que disse Renata Covas

“Não respeitar a democracia interna de um partido tem um preço. O que já se pergunta em Brasília é quem quer fazer alguma aliança com alguém assim, como Eduardo Leite”.

Pronto.

O governador do Rio Grande do Sul gerou uma revoada tucana contra ele pelo seu péssimo comportamento.

Não respeitar a democracia interna de um partido é o primeiro passo para não respeitar também a democracia brasileira.

O país está farto disso.

O que já se perguntam em Brasília é: quem irá fazer alguma aliança com alguém como Eduardo Leite… após seus últimos atos?

