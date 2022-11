O alerta do presidente do Banco Central para Lula

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avisou, em Nova York, que 2023 vai ser um ano difícil. Isso pode ser entendido como um alerta ao novo governo.

Na avaliação dele, a economia mundial vai desacelerar no ano que vem – a brasileira também – pelo efeito da queda do ritmo de crescimento no mundo.

Além disso, Roberto Campos Neto disse que a alta de juros no Brasil terá efeito em grande parte dos meses do próximo ano. Em outras palavras, o presidente do Banco Central nomeado por Bolsonaro está afirmando que o crescimento será baixo no primeiro ano do governo Lula.