O aceno de Lula para Alexandre de Moraes que irritou Jair Bolsonaro

Aliados de Jair Bolsonaro confessaram à coluna que o ex-presidente ficou irritado com o segundo aceno de Lula a Alexandre de Moraes após as agressões sofridas pelo magistrado no aeroporto da Itália.

O presidente brasileiro afirmou, durante um ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que eles derrotaram o líder da extrema-direita, mas não as mazelas que o acompanham nos últimos anos.

“Nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua ofendendo pessoas, xingando pessoas e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado”, afirmou Lula.

Depois, o presidente aumentou o tom: “Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa lá que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele como bateu no filho dele”.

Essa foi a declaração mais forte feita pelo petista sobre o empresário Roberto Mantovani e a esposa Andrea, investigados pela Polícia Federal após os atos de hostilidade contra Alexandre de Moraes em solo italiano.

Como informou VEJA, Lula ainda fez questão de ressaltar que, por Mantovani trabalhar em uma empresa alemã, entregou, pessoalmente, o nome dele para o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com quem se reuniu na semana passada.

No dia do encontro com o polítoco alemão, Lula havia dito que as agressões precisam ter “respostas duras e punição severa”, de forma a inibir as manifestações de “ódio estimuladas pelo neofascismo que renasceu e foi colocado em prática no Brasil”.

