Novo projeto pode aproximar o Judiciário do Brasil real

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) inaugurou nesta quinta-feira (22/9), em Itaberaí, no interior de Goiás, um projeto que tem como proposta ampliar o acesso à Justiça trabalhista em localidades que não têm prédios físicos das Varas do Trabalho. Trata-se de um gesto bem-vindo no momento em que o Brasil precisa valorizar a cidadania e aproximar as instituições da população.

O Judiciário, tradicionalmente, é o Poder menos transparente ao crivo do cidadão, apesar de ser o meio de as pessoas cobrarem seus direitos. O TST tem quebrado essa imagem. Neste ano, a coluna já havia apontado o gesto positivo do tribunal no mês do orgulho LGBTQIA+. Pela primeira vez em 81 anos, o órgão teve uma programação específica para a data.

O novo projeto do TST vai instalar totens eletrônicos em órgãos públicos das cidades afastadas dos grandes centros. O equipamento tem um software simplificado para que o cidadão acesse serviços da Justiça trabalhista, como consultar processos, tirar dúvidas sobre direitos e emitir certidões.

As diversas notícias sobre o uso de trabalho análogo à escravidão no Brasil, em pleno 2022, é uma das razões que tornam o projeto do TST pertinente. Outras violações frequentes no ambiente de trabalho brasileiro têm sido o assédio moral e sexual.

Além disso, localidades distantes podem ter uma demanda judicial até maior do que centros urbanos. O próprio caso de Itaberaí ilustra essa realidade. O município tem 42,9 mil habitantes e fica a 90 quilômetros de Goiânia e foi escolhido para a estreia do projeto, segundo o TST, porque recebe cerca de 1,5 mil processos novos por ano –número superior a algumas Varas do Trabalho da capital do Estado de Goiás.

“Queremos levar dignidade a quem não vê o reflexo da presença do Estado em seu cotidiano. Essas pessoas devem saber que o Judiciário trabalhista é um aliado para exercerem a cidadania por completo”, diz sobre o projeto o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira.

A primeira fase do projeto prevê a instalação de 108 totens, divididos entre os 26 Estados e o Distrito Federal. O início foi nesta quinta, em Itaberaí (GO). Até outubro, o tribunal pretende levar os equipamentos a Macaíba (RN) e Serrinha (BA). Os totens serão instalados em prédios públicos, como prefeituras, delegacias e defensorias públicas, que deverão assegurar o acesso do equipamento à internet. No caso de Itaberaí, o aparelho foi instalado na prefeitura.

