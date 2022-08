Nova pesquisa traz um motivo para Rodrigo Garcia comemorar

Rodrigo Garcia (PSDB) foi o pré-candidato ao governo de São Paulo que mais cresceu em intenções de votos na Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda, 1º. O atual governador do Estado saiu de 7,3% em maio, atingiu 9,2% em julho e agora está com 14%, com um crescimento de 52%.

Os números mostram que ele reduziu a diferença que era de 10% para 8,5% em relação a Tarcísio de Freitas (Republicanos), o segundo colocado.

O resultado foi comemorado entre os aliados de Rodrigo Garcia por seu nome ficar ainda mais conhecido entre os eleitores. Outros institutos de pesquisa já indicam o governador em segundo lugar na corrida por SP, empatado com Tarcísio. Em julho, Datafolha e da Genial/Quaest colocaram o tucano na luta para chegar ao segundo turno em um possível embate com o petista Fernando Haddad.

A Paraná Pesquisas também identificou melhor avaliação do governo Rodrigo Garcia em São Paulo, que assumiu após a saída de João Doria. A aprovação do atual governador, que busca a reeleição em outubro, é de 45,7%. Em maio, a avaliação era positiva para 35,3% do eleitorado.

Outro dado que anima os aliados do governador de São Paulo é o crescimento do percentual de eleitores que poderiam votar em Rodrigo Garcia, que saltou de 30,4% em maio para 43,6% agora em agosto. Foi o maior crescimento em relação aos dois maiores concorrentes na disputa. Tarcísio de Freitas subiu pouco mais de 3% e Fernando Haddad caiu 2 pontos percentuais.

O levantamento da Paraná Pesquisas mostra que a intenção de votos de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas cai quando são ligados aos padrinhos políticos. Quando o eleitor é questionado se votaria num candidato apoiado por Lula (PT) e Bolsonaro (PL)… em julho Haddad tinha 36,2% e no levantamento de hoje está com 35,1%. Tarcísio também caiu em relação ao levantamento anterior: foi de 31,2% para 30,9%.

Rodrigo Garcia subiu de 11,8% para 13,3% quando o eleitor é questionado se votaria nele tendo o apoio de Simone Tebet (MDB).