Nova pesquisa Datafolha traz o que Bolsonaro mais sonhava

Jair Bolsonaro reclama, reclama, reclama de pesquisas de intenção de votos e de seus números, mas havia uma expectativa no governo de que o Datafolha também mostrasse a recuperação do presidente, como outros Institutos vinham revelando.

Pois foi o que aconteceu nesta quinta-feira, 24, quando a nova rodada trouxe uma recuperação de até 5 pontos percentuais de Bolsonaro. O presidente saiu de 21/22%% para 26%, enquanto Lula foi de 47%/48% para 43%.

O clima no Palácio do Planalto é de comemoração, segundo informado à coluna por interlocutores do governo.

Governistas tem dito que, mesmo que a diferença ainda esteja alta – hoje ela é de 17 pontos no primeiro turno -, o importante é ir recuperando terreno para fazer o máximo de alianças e conseguir chegar em julho de forma competitiva, sem perder terreno para outros candidatos de direita.

Sabe-se agora, portanto, que o ódio de Bolsonaro despejado contra as pesquisas, especialmente o DataFolha, é seletivo.

O presidente e seus assessores comemoram os números positivos em relação a eles como quaisquer outros candidatos e seus QGs de campanha (o presidente lança oficialmente sua campanha no próximo domingo)

Mesmo com a comemoração, a ideia é continuar criticando e desacreditando os institutos entre os radicais da extrema-direita. Ou seja, publicamente. Isso, mesmo que agora todos eles – rigorosamente todos – estejam mostrando a recuperação do presidente, com já vem analisando este espaço.

Os números do Datafolha são tão bons para Bolsonaro, por incrível que pareça, que o presidente viu também sua rejeição cair 5 pontos, além de diminuir a diferença em oito pontos no segundo turno. Não é pouca coisa.