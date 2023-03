Nova pesquisa traz surpreendente sinal de força para Bolsonaro

Após a derrota nas eleições presidenciais, Jair Bolsonaro manteve-se recluso. O ex-presidente não soube perder em 2022, assim como não soube nem ganhar em 2018.

Após o pleito em que saiu vitorioso, para quem não se lembra, ele contestou as urnas eletrônicas e disse que houve fraude.

Mesmo sem saber perder ou ganhar (parece falar Dilmes!) – e com uma estratégia política algumas vezes errática –, o ex-presidente deu um surpreendente sinal de força nesta terça, 7.

O instituto Paraná Pesquisas – que chegou mais perto do resultado oficial do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 – mostra seu filho Zero Um com grande força para a prefeitura do Rio de Janeiro.

O novo levantamento revela que o senador tem com 22,1% das intenções de voto, apenas 13 pontos percentuais atrás de Eduardo Paes, o atual prefeito e aliado do presidente Lula.

Zero Um está à frente de várias lideranças cariocas como Tarcísio Motta, Lindbergh Farias e Romário. Como já dito pela coluna, Bolsonaro perdeu mas o bolsonarismo… não! Este permanece bem vivo e dará muito trabalho não só ano que vem, nas eleições municipais, mas também em 2026.