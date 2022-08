Nova pesquisa traz péssima notícia para Lula – e a culpa é de Ciro

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 31, mostra o crescimento do candidato Ciro Gomes, do PDT, fora da margem de erro – se contarmos o último mês -, o que, neste momento, impede a vitória de Lula no primeiro turno das eleições.

Entre o dia 3 de agosto e hoje, o pedetista cresceu três pontos percentuais, saindo de 5% para 8%. No mesmo período, Lula, que somava 44% contra 43% de todos os outros candidatos, agora vê os seus adversários somarem 45%, enquanto ele permanece com os mesmos 44%.

Se conseguir ter mais votos que todos os outros candidatos somados na primeira etapa da eleição – que termina no dia 2 de outubro -, Lula vencerá o pleito sem a necessidade de um outro turno para decidir quem será o próximo presidente da República.

É importante lembrar que a pesquisa Genial/Quaest foi realizada após as entrevistas dos postulantes ao Palácio do Planalto no Jornal Nacional, e também depois do primeiro debate.

Lula e Bolsonaro mantiveram a dianteira sobre seus concorrentes, liderando as intenções de voto lá na frente e cristalizando a polarização. O petista manteve a vantagem de 12 pontos percentuais que tem sobre o atual presidente, já que o líder da extrema-direita aparece neste levantamento com 32% -, mas Ciro é o maior vencedor no primeiro round da campanha oficial.