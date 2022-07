Nova pesquisa traz ótimas notícias para Lula em berço de Bolsonaro

A nova rodada da Genial/Quaest no Rio de Janeiro, divulgada nesta quinta, 14, traz cinco boas notícias para Lula exatamente no berço eleitoral de seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro.

Como esta coluna mostrou, a pesquisa deu um banho de água fria em Bolsonaro ao mostrar o crescimento de Lula na intenção de votos. Antes empatados com 35%, agora o petista tem 39% dos votos contra 34% do atual presidente.

Para explicar esse crescimento importante, a coluna apurou cinco boas notícias para o ex-presidente.

A primeira é que Lula ganha de Bolsonaro entre as mulheres com folga e agora empata entre os homens. Em relação às eleitoras, o petista tem 41% dos votos contra 28% do adversário. Entre os homens, Lula tem 38% dos votos e Bolsonaro tem 41%. Em maio, essa distância em relação ao voto masculino era maior e o atual presidente tinha mais vantagem.

A segunda boa notícia é que o ex-presidente tem uma boa vantagem entre os eleitores mais novos, com idade entre 16 e 24 anos, e entre os mais velhos, com mais de 60 anos.

Entre os mais jovens, Lula tem 49% das intenções de voto contra 27% de Bolsonaro. Entre os mais velhos, o petista tem 40% dos votos e seu adversário tem 30%. Nas demais faixas etárias, os dois estão em empate técnico.

Continua após a publicidade

A terceira boa notícia é que Lula aumentou sua vantagem sobre Bolsonaro na capital. Na rodada de julho, Lula tem 44% dos votos e Bolsonaro tem 27%, distância de 17 pontos. Em maio, Lula tinha 36% dos votos na capital contra 30% do principal adversário, distância de 6 pontos.

A quarta boa notícia é que 16% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018 agora afirmam que votarão em Lula. No cenário, o petista mostra seu potencial para puxar votos do adversário apesar da polarização entre os dois.

Nesse ponto da pesquisa, há um ponto de atenção para Lula: enquanto 82% dos eleitores que votaram em Fernando Haddad no segundo turno em 2018 afirmam que vão votar no ex-presidente este ano, 7% indicam que votariam em Ciro Gomes em um segundo turno.

A quinta boa notícia vem de um dos segmentos religiosos mais importantes do país. Entre os católicos, Lula conseguiu ganhar pontos e mantém boa vantagem: tem 44% dos votos contra 28% de Bolsonaro. Em maio, o petista tinha 40% dos votos contra 28% do adversário.

Entre os evangélicos, Bolsonaro é quem tem uma boa notícia: Lula caiu um ponto nas intenções de voto desses eleitores e o atual presidente ganhou um ponto. Em maio, o petista tinha 25% dos votos e Bolsonaro tinha 50%, distância de 25 pontos. Agora, o atual presidente aparece com 51% dos votos contra 24% de Lula, distância de 27 pontos.

Todas essas boas notícias explicam o desempenho de Lula na nova rodada e como o petista conseguiu sair de um empate técnico para uma boa vantagem entre os cariocas.